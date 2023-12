'Natal Mais Seguro' reforça policiamento em centros comerciais de Manaus

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181 ou do 190.

Além do Centro, outros bairros também recebem reforço policial durante as festividades de fim de ano, como Parque Dez de Novembro, Alvorada, Cidade Nova, Coroado, Grande Circular, Vieiralves, Ponta Negra, entre outros.

O efetivo de 700 policiais atua diariamente e conta com militares dos Comandos de Policiamento Metropolitano (CPM), de Policiamento Especializado (CPE) e do Serviço Extra Gratificado (SEG), além do emprego de 70 viaturas.

Manaus/AM - O efetivo da Operação Natal Mais Seguro 2023 será reforçado até o dia 31 de dezembro, nos principais centros comerciais de Manaus. Cerca de 700 homens fazem a segurança de logística e clientes. A operação, lançada no início de dezembro, tem sido eficiente na garantia da segurança e no bem-estar da população que tem ido às compras nesse período festivo e se estende até janeiro de 2024.

