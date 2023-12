Carros alegóricos e show com drones encantam público no Natal em Manaus

Manaus/AM - A exposição de carros alegóricos da “Parada Natalina” e o show de luzes com drones encantou o público que assistiu ao espetáculo, neste sábado (23), no parque Amazonino Mendes, entre as avenidas Isaías Vieiralves e Olívia de Menezes Vieiralves, nos bairros Novo Aleixo e Tancredo Neves, zonas Norte e Leste da capital amazonense. A ação faz parte do programa “Natal das Águas – Esperança que se renova”, que busca levar a alegria natalina para a população manauara.

A exposição de carros natalinos contou também com fanfarra, personagens vivos e um show inédito de luzes com drones. O presidente do FMS, Emerson Castro, reforçou que o evento é uma inovação da atual gestão municipal, visando contemplar todas as zonas da cidade.

“Trouxemos, hoje, essa novidade, um show de luzes de drones aqui para as zonas Norte e Leste. E o objetivo foi trazer alegria para as famílias, alegria para toda a população, que com certeza aproveitou muito. Ano que vem nossa meta será trazer um Natal maior ainda”, concluiu Castro.