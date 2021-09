Mutirão de cirurgias de fissura labiopalatal tem agendamento até setembro em Manaus

Manaus/AM - Os pais ou responsáveis por crianças que necessitem de procedimentos de correção de fissura labiopalatal e cirurgias pediátricas devem solicitar, até o próximo dia 30 deste mês, agendamento para participar do mutirão de cirurgias que será realizado no Hospital Infantil Dr. Fajardo, da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

O agendamento para as consultas e cirurgias devem ser feitos por meio dos contatos: (92) 3131-3606, 3131-3639, 3131-3623 e 98413-0887.

A triagem será realizada nos dias 28 e 30 deste mês setembro, no horário da manhã e tarde. Serão atendidos cem pacientes, sendo que 45 devem ser encaminhados para realização de cirurgia durante a campanha a ser realizada dos dias 4 a 8 de outubro e os demais entrarão na agenda de rotina da unidade.

A campanha, além de suporte do Governo do Estado, é realizada em parceria com o Instituto Yaçuri da Amazônia.

A meta da campanha é atender crianças tanto da capital quanto do interior e até de outros estados, informou o diretor do hospital, Aly Nasser Ballut.

NOVO MUTIRÃO

Pela primeira vez, o Hospital Dr Fajardo vai realizar também um mutirão de cirurgia pediátrica, atendendo pacientes com idade de 30 dias a 14 anos, 11 meses e 29 dias, para os procedimentos de herniorrafias inguinais e umbilicais; fimoses e lises de aderência prepucial; hidrocelectomias; varicocelectomias; frenotomias línguais; lise de sinéquia vulvar; e exéreses cutâneas (apêndice pré-auricular, dedos extranumerários não articulados, etc).

Para esse mutirão, a previsão é que cem cirurgias sejam realizadas entre os dias 18 a 22 de outubro. As consultas de triagem, com meta de atender 125 pacientes, serão realizadas entre os dias 13 a 15 de outubro. Essa campanha de cirurgias é realizada em parceria com a Sociedade Amazonense de Patologia Pediátrica (SAPP).

Para os pacientes oriundos do interior, o agendamento pode ser realizado pelo Serviço Social ou Casa de Apoio do município de origem. Os agendamentos também podem ser realizados na recepção do ambulatório do hospital, no horário de 9h às 15h.