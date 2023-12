'Mundo Encantado do Natal' terá concertos nas escolas públicas de Manaus

Manaus/AM - Protagonizados pelos alunos do Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro da capital, os espetáculos artísticos da programação do Mundo Encantado do Natal, chegaram aos Centros de Educação de Tempo Integral. Na terça-feira (05) o Instituto Estadual do Amazonas (IEA), no Centro de Manaus, vai receber o espetáculo. A programação segue até o dia 7 de dezembro.

De acordo com o diretor do Liceu, Davi Nunes, o Natal nos Cetis é muito importante porque fortalece o vínculo com as escolas, além de ser um grande laboratório, tanto para os alunos do Liceu, quanto para os estudantes da rede pública estadual de ensino.

“Nós encontramos sempre as escolas lotadas assistindo aos espetáculos e isso nos traz uma alegria muito grande, porque são crianças e jovens adolescentes que estão tendo contato e acesso aos nossos trabalhos. É muito interessante todo o processo que culmina com o evento nas escolas”, ressaltou Davi.

O Natal nos Cetis, desenvolvido há cinco anos na capital, descentraliza as atividades culturais nesta época do ano. Para a gestora do Ceti Dariana Correa Lopes, Nelissandra Gurgel, a parceria também incentiva o trabalho realizado na instituição.

“Já é o segundo ano que recebemos esse projeto em nossa escola e, desta vez, teve até uma participação especial dos nossos alunos. Aqui nós também temos projetos de arte e de música, então é um grande privilégio ser contemplada com essa parceria”, afirmou a gestora.

O estudante Natanael Reis, do terceiro ano do ensino médio, celebrou a oportunidade de prestigiar a apresentação pela segunda vez. “Eu fico feliz de poder ver mais uma vez essa apresentação que fizeram na nossa escola. Foi muito bonito as músicas tocadas, que representaram bastante a nossa cultura, além das músicas natalinas”, contou o estudante.

Programação

Dia 5 de Dezembro (terça-feira)

15h - Coral Infantojuvenil do Liceu, no auditório do Instituto Estadual do Amazonas (IEA), localizado no Centro de Manaus.

Dia 7 de Dezembro (quinta-feira)

9h - Orquestra de Repertório Popular, no auditório do Ceti João dos Santos Braga, na zona norte.

15h - Pocket ”O Quebra Nozes”, no auditório do Ceti Elisa Bessa Freire, na zona leste.