Multas de trânsito terão desconto de 40% em Manaus

Manaus/AM - Os motoristas amazonenses que foram autuados por alguma das 35.408 infrações no trânsito registradas de janeiro a outubro de 2021 pelo Departamento Nacional de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) podem reivindicar o benefício de abatimento de 40% do valor a ser pago da multa.

Esse recurso é oferecido aos motoristas pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) que possuem o aplicativo da Carteira Nacional de Habilitação Digital (CNH), desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e aderirem ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE).

O serviço é divulgado no site do Detran-AM detran.am.gov.br/ no qual é possível fazer o cadastro no sistema, baixar o aplicativo e buscar receber o desconto caso tenha sido multado. Não há dados disponíveis sobre o número de motoristas amazonenses que já fez adesão ao serviço.

O abatimento de 40%, no entanto, só ocorre se a pessoa abrir mão da defesa prévia ou recurso contra a autuação. Segundo dados do Serpro, o SNE já proporcionou ao cidadão uma economia de mais de 100 milhões de reais em descontos no pagamento de multas.

Mais de 7 milhões de veículos em todo o Brasil já estão cadastrados no sistema.

Os motoristas podem aderir ao serviço dentro do aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, que está disponível para celulares com sistemas operacionais Android e iOS. O usuário ainda pode acessar o sistema de notificação eletrônica via computador, pelo site do Denatran.

INFRAÇÕES

Neste ano de 2021, conforme dados do Detran-AM, as infrações mais cometidas no Estado foram: Conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado (7.412 autuações); Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem capacete de segurança (4.313 autuações); Dirigir veículo sem possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) ou PPD (Permissão para Dirigir) (3.957 autuações).

Os valores das multas, conforme o Denatran, variam de R$ 88,38, mais leves, até R$ 2.934,70, a gravíssima.

Para fazer o cadastro no sistema, baixe o CDT na sua loja de Apps e siga as orientações para se cadastrar no APP CDT. Depois, na opção “Infrações” escolha o item “Por Infrator” e clique em “Aderir ao SNE. Ative a opção “Li e concordo”, e clique em “aderir”.

Após concluído o processo, sempre que for autuado, o condutor receberá a notificação pelo aplicativo, no qual terá a opção de pagar a multa com o desconto previsto.