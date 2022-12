Mulheres são presas pela PF dentro de avião ao serem flagradas com drogas em Manaus

Uma das malas continha 6kg de skunk com destino Guarulhos (SP) e a outra 4,2kg com destino Recife (PE). As duas mulheres já haviam embarcado no momento em que os entorpecentes foram achados, elas foram retiradas de dentro das aeronaves e foram presas pela Polícia Federal.

A Equipe K9, da Receita Federal apreendeu após procedimentos de análise de risco. As duas malas suspeitas foram selecionadas pela fiscalização da Receita Federal. Os cães de faro indicaram a presença de drogas nas bagagens, confirmada após o uso do escâner e realização da verificação física.

Manaus/AM - Duas mulheres foram presas dentro de dois aviões diferentes ao serem flagradas tentando transportar drogas para duas cidade de São Paulo e Pernambuco na madrugada desta segunda-feira (19). As suspeitas estavam levando cerca de 10 Kg de haxixe e maconha skunk e ainda estavam com 9 vistos mexicanos falsos.

