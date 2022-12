Mulheres são presas após saírem de Manaus com 35 kg de drogas

Durante revista, foram encontrados 35 kg de drogas do tipo skunk divididos em duas malas. Uma das investigadas estava com o filho de 2 anos e o Conselho Tutelar foi acionado.

De acordo com a polícia, as duas mulheres estavam sendo monitoradas quando saíram de Manaus na quarta-feira (30). Elas passaram por Breves (PA) e chegaram ao Amapá nesta segunda (5) em um navio. A dupla foi interceptada no bairro Araxá, na orla da capital.

Manaus/AM - Duas mulheres foram presas após saírem de Manaus com destino a Macapá, com 35 kg de drogas, nesta segunda-feira (5).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.