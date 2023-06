Mulher se passa por assistente social da Prefeitura para furtar casas em Manaus

Em caso de irregularidades no atendimento ou nos serviços prestados pela Semasc constados pelos usuários, a população pode formalizar suas manifestações a partir do número (92) 98842-2954 ou ainda pelo e-mail [email protected] .

Acerca da distribuição de cestas básicas e outros benefícios eventuais, o chefe da divisão de Serviços Socioassistenciais, Benedito Melo Marinho, ressalta, ainda, que todas as tratativas necessárias para o recebimento são realizadas somente nos equipamentos e nunca em domicílio, salvo em situações extraordinárias, como no caso de desastres ambientais ou outros tipos de sinistro.

De acordo com moradores do bairro, a suspeita realiza inscrições para o suposto recebimento de uma cesta básica a ser retirada no equipamento responsável pela área de abrangência e, logo em seguida, realiza o furto de diversos objetos de valor, quantias em dinheiro, cartões e documentos básicos, após os instruir a comparecer imediatamente ao setor responsável pela entrega do benefício e deixar a casa sob seus cuidados.

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), alerta a população manauara, em especial os usuários dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) da capital, sobre uma suspeita de furto qualificado que está atuando no bairro Lírio do Vale, na zona Oeste, se apresentando à residência de comunitários como assistente social.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.