Manaus é referência nacional em cobertura vacinal

Manaus/AM - Manaus foi a campeã em cobertura vacinal em 2022, com índice de praticamente 80% (exatos 79,91%), bem superior à média nacional, de 67,94%, segundo dados do Ministério da Saúde. A queda no percentual da população vacinada, contra as mais diferentes doenças, é uma das principais preocupações do governo federal e resultados como os obtidos pela Prefeitura de Manaus contribuem com os esforços do ministério para reverter esse quadro no País.

“Esse índice conquistado reflete o nosso compromisso com as áreas prioritárias, como a Saúde, que vem passando por um amplo programa de revitalização”, destacou o prefeito David Almeida.

O resultado dessa política de vacinação também foi destacado pelo jornal Estado de São Paulo, na edição desta sexta-feira (09). Além do Dia D que a prefeitura realiza, o incentivo à imunização contra as mais diversas doenças é uma preocupação da gestão municipal em todos os meses do ano.

