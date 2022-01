Mulher morre ao cair de motocicleta enquanto voltava de festa em Manaus

Manaus/AM - Uma mulher morreu na manhã desta segunda-feira (10), em um acidente de trânsito ocorrido na avenida Buriti, nas proximidades da Bola da Suframa, no Distrito Industrial. A vítima, que ainda não foi identificada, estava vindo de uma festa em uma motocicleta com um homem na garupa. Ambos estavam sem capacete e foram fechados por um carro. A condutora se assustou e acabou se desequilibrando no veículo e o casal foi ao chão. Na queda, ela bateu a cabeça na calçada e morreu, o homem ficou ferido e aguarda uma ambulância. Ele apresenta sinais de embriaguez e está repassando detalhes do acidente para os policiais que estão no local. O acidente ocorreu no mesmo local onde um gari foi atropelado por um micro-ônibus e morreu no dia 20 de dezembro.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.