Mulher fica ferida em grave acidente na AM-010; vídeo

Acidente de trânsito gravíssimo no KM-22 da AM-010, em Manaus pic.twitter.com/lXtbjmTUDJ — Portal do Holanda (@portaldoholanda) September 27, 2023

Manaus/AM – Uma mulher, ainda não identificada, ficou gravemente ferida em um acidente de trânsito no quilômetro 22 da AM-010, na noite dessa terça-feira (27). Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

Um vídeo gravado por um motorista mostra um carro com o para-brisa quebrado e uma mulher caída na pista sendo socorrida por agentes do Corpo de Bombeiros. Entretanto, a corporação informou que não há registro de acionamento naquela localidade.

Nas imagens também é possível ver uma carro-tumba do Instituto Médico Legal (IML), mas no relatório do órgão não há registro de remoção para vítima de acidente de trânsito.