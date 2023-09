Confira lista de bairros onde terá vacinação antirrábica em Manaus

Manaus/AM - Com meta de imunizar 255 mil animais em Manaus, a prefeitura divulgou o cronograma da etapa urbana da Campanha Anual de Vacinação Antirrábica Animal. Esta semana, as equipes de vacinadores e registradores que executam o serviço, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), estão percorrendo 16 bairros de todas as zonas geográficas da cidade.



As equipes atuam em duplas (um vacinador e um registrador), de segunda-feira a sábado, das 8h às 12h, em visitas casa a casa. Além disso, o CCZ está oferecendo a vacina em três pontos fixos: Centro de Convivência Padre Pedro Vignola (rua Tupinambá, 119, Cidade Nova); no Centro de Convivência da Família e do Idoso (rua Barreirinha, 14, quadra 45, São José); e na sede do CCZ, onde a vacina fica disponível durante o ano todo, de segunda a sexta, de 8h às 16h.



O gerente do CCZ, Rodrigo Araújo, orienta os donos de cães e gatos sobre as boas condições de saúde do animal para receber o imunizante. “O animal também precisa ter, no mínimo, três meses. As nossas equipes estão preparadas para realizar o serviço e estão identificadas com uniforme oficial da campanha. É fundamental que os responsáveis pelos cães e gatos colaborem, recebendo bem esses profissionais, para que executem bem o seu trabalho. A vacina é obrigatória e é fundamental para dar proteção aos animais e aos seres humanos”, assinala o gerente.



Na zona Norte, os bairros que recebem a visita são Cidade de Deus, Aliança com Deus, Raio de Sol e Francisca Mendes. Na zona Sul de Manaus, os bairros contemplados são Betânia, Crespo, Morro da Liberdade, Santa Luzia, Educandos e Colônia Oliveira Machado.



Os bairros Coroado, Armando Mendes e Distrito Industrial, na zona Leste, também serão visitados pelas equipes do CCZ neste período. E, na zona Oeste, a força-tarefa concentra as ações no Tarumã-Açu (União da Vitória), comunidade São Pedro e Campos Sales.



O gerente do CCZ, Rodrigo Araújo, explica que o imunizante é disponibilizado durante o ano todo, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h, na sede do Centro de Controle de Zoonoses.



“É importante ressaltar o compromisso que os tutores devem ter com a saúde coletiva, protegendo seus animais com a vacina, que é obrigatória e deve ser recebida anualmente”, observa.



Cronograma

Zona Norte

25 a 27/9 - Cidade de Deus

28/9 - Aliança com Deus

29/9 - Raio de Sol

30/9 - Francisca Mendes



Zona Sul

27/9 - Morro da Liberdade

28/9 - Santa Luzia

29/9 - Educandos

30/9 - Colônia Oliveira Machado



Zona Leste

25 a 27/9 - Coroado

28 a 30/9 - Armando Mendes e Distrito Industrial



Zona Oeste

26 a 28/9 - Comunidade São Pedro

29/9 - Comunidade São Pedro / Campos Sales

30/9 - Campos Sales