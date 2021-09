Mulher fica ferida e carro destruído em acidente grave em avenida de Manaus

A colisão foi tão intensa que destruiu a parte frontal e o motor do carro. Houve vazamento de óleo na pista e agentes de trânsito tiveram que interditar uma faixa da via e derramar pó de serragem na pista para evitar novos acidentes.

Manaus/AM - Uma mulher perdeu a direção do veículo e atingiu uma árvore na noite dessa quinta-feira (23), no sentido bairro/Centro da avenida Max Teixeira, na Zona Norte.

