Mulher fica ferida após carro atingir árvore em avenida de Manaus

Manaus/AM - Uma mulher perdeu o controle do veículo e atingiu uma árvore no canteiro central da avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, na Zona Oeste.

O acidente ocorreu por volta das 11h10, no sentido bairro, bem perto do Condomínio Jardim das América. Na ocasião, a condutora perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central e colidiu com a árvore, já no sentido oposto da via.

Ela sofreu escoriações e foi encaminhada a um pronto-socorro. O veículo continua na pista e aguarda remoção.