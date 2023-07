Mulher é presa por golpes em vendas de imóveis populares do Governo em Manaus

Manaus/AM - Washingtiane Alves Serrudo Rodrigues, 44, foi presa, nesta segunda-feira (17), no bairro Lago Azul, zona norte de Manaus, por estelionato envolvendo venda de casas populares do Governo.

De acordo com o delegado Rodrigo Barreto, titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), a mulher tem suposto envolvimento com um autor de outro estelionato envolvendo vendas de carros adulterados, que está sendo investigado pela unidade especializada. Com base nisso, foi possível chegar à sua localização e levá-la à delegacia para ser ouvida.

“Verificamos que em seu nome constam vários Boletins de Ocorrências (BOs) a respeito de vendas de casas populares do Governo. Ela cobrava uma entrada no valor de R$ 3 mil antes de fazer a entrega das residências às vítimas. Uma das vítimas transferiu R$ 60 mil para a autora por achar que estava sendo contemplada com a casa própria”, disse.

Ainda conforme o titular, ela tentava ludibriar as pessoas com os imóveis, dizendo que tinha conhecidos em um órgão público estadual e uma agência bancária, que facilitaria a obtenção dos imóveis.

Com a prisão da mulher, a polícia segue investigando o caso.

Caso antigo - Washingtiane vem sendo denunciada por venda das casas populares do governo desde 2012. Em 2016, ela foi presa pelo mesmo golpe, com as mesmas justificativas. Na época, ela chegou a faturar cerca de R$ 200 mil se beneficiando da prática criminosa.

Com informações da assessoria.