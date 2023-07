Incorporação do PSC ao Podemos altera bancadas na CMM

Manaus/AM - A incorporação do Partido Social Cristão (PSC) ao Podemos, aprovada por unanimidade pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em junho deste ano, promove mudanças na composição das bancadas da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Manaus (CMM).



Anteriormente com dois parlamentares, a legenda passa a contar, agora, com cinco vereadores em Manaus, incluindo o presidente da Casa, Caio André, que assumiu o comando do Podemos na esfera municipal.



Além de Caio André, passaram a integrar a bancada do Podemos os parlamentares Dr. Daniel Vasconcelos e Alan Campelo, novo líder do partido na CMM. Os vereadores Rodrigo Guedes e Roberto Sabino já compunham o partido antes da incorporação do PSC.



Após reunião com dirigentes do Podemos nesta segunda-feira (17/07), o presidente da CMM ressaltou que, à frente da legenda, baseará o trabalho na ampliação das ações.



“Assumo o Podemos municipal com a missão tornar, cada vez mais, essa uma legenda firme, defendendo ações e propostas positivas para Manaus e nosso Amazonas”, disse Caio André.



Os partidos haviam anunciado a incorporação no dia 22 de novembro de 2022, afirmando o objetivo de unir valores e com comprometimento com o Estado Democrático de Direito.