MPAM vai fiscalizar uso das sobras de vacinas em Manaus

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas (MPAM) vai fiscalizar e acompanhar a utilização das sobras de vacinas em frascos multidoses nos postos de vacinação contra a Covid-19 em Manaus. A informação foi divulgada nessa terça-feira (11).

"Expedi ofício à Secretaria (Secretaria Municipal de Saúde - Semsa) solicitando que encaminhe a esta Promotoria, semanalmente, as informações atualizadas concernente às sobras de vacinas contra Covid-19 e sua destinação", explicou a promotora de Justiça Luissandra Chíxaro de Menezes, titular da 58ª Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos à Saúde Pública (58ª PRODHSP).

Com a fiscalização, o órgão busca manter atualizadas as informações sobre o processo de vacinação executado em Manaus e manter a integridade do processo de sobras de vacina ocorrido diariamente ao final dos trabalhos de vacinação.

Há recomendação para que os agentes de saúde, no horário vespertino, realizem a abertura dos frascos multidoses, moderando ao número de usuários presentes, e que duas horas antes do encerramento do funcionamento dos postos de vacinação abertura dos frascos sejam condicionadas ao número mínimo de seis por pessoas do grupo prioritário.

Os profissionais de saúde também devem manter, obrigatoriamente, o registro diário do número de sobras no livro de ocorrência do posto de vacinação e na cautela de devolução de vacinas.