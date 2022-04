MPAM investiga obra irregular em área de preservação em Manaus

Ao receber a denúncia, o órgão solicitou providências ao Grupo de Prevenção de Invasões do Governo do Estado (Gipiap), por intermédio da Secretaria de Administração e Gestão (SEAD) e, também do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), para a efetivação referente à retirada das construções em área de risco. “Caso não haja providências por parte desses órgãos a questão será judicializada”, afirmou o promotor Lauro Tavares, da 62ª Promotoria de Justiça.

Manaus/AM - Um inquérito civil foi instaurado pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM) para apurar uma obra irregular dentro da área de reserva florestal do Conjunto Renato Souza Pinto, na Cidade Nova, Zona Norte.

