Confira lista com os novos nomeados do concurso público do Idam

Manaus/AM - O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), informa, conforme instituído em Decreto de 04/04/22 e publicado em Diário Oficial do Amazonas, a lista dos novos nomeados que irão assumir os cargos vagos do Idam. Ao todo, o certame realizado em 2019 ofertou 227 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Conforme o documento, os candidatos nomeados assumirão as vagas deixadas pelos nomeados em Decreto de 21 de outubro de 2020, que não tomaram posse ou pediram exoneração dos cargos. A previsão para o início do recebimento de documentações deverá ser divulgada pela comissão do concurso, com local, datas e horários. Cada nomeado receberá a notificação via e-mail.