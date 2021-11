MPAM divulga lista de aprovados na prova para estágio em Manaus; Confira

O resultado do julgamento dos recursos da Prova Objetiva será divulgado no dia 3 de dezembro, na página do MPAM.

O prazo para entrar com recurso está aberto e encerra nesta quinta-feira (25).Os mesmos, deverão ser dirigidos à Comissão Organizadora, em formulário próprio (Anexo III), por meio de petição digitada ou datilografada, entregue no Protocolo Geral da Procuradoria-Geral de Justiça, localizado na Av. Coronel Teixeira, n.º 7995, Nova Esperança. Será necessário um recurso para cada questão recorrida.

Os nomes foram divulgados nesta terça-feira (23), no site oficial do órgão. Confira aqui:

Manaus/AM - Já está disponível a lista de aprovados na prova objetiva para vagas de estágio Nível Médio e Nível Superior no Ministério Público do Amazonas (MPAM).

