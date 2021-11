MP recebe denúncia contra homem fantasiado de goleiro Bruno em Manaus

Manaus/AM - Instituições ligadas ao movimento em favor às mulheres em Manaus, entregaram uma representação nesta segunda-feira (8) ao Ministério Público do Amazonas (MPAM) contra o homem que se fantasiou de goleiro Bruno em uma festa no Porão do Alemão, no dia 1º de outubro.

A representação foi formulada pela União Brasileira de Mulheres do Amazonas e recebida pelo Procurador-Geral de Justiça, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, e pelo Promotor de Justiça Antônio José Mancilha, que investigará a conduta do rapaz.

A polêmica sobre o caso ocorreu após a casa de shows publicar uma foto do homem fantasiado em que aparecia segurando um saco preto com o nome Eliza Samúdio. Os representantes do movimento de mulheres apontaram o caso como apologia ao feminicídio.

O caso repercutiu nas redes sociais em todo o Brasil, chegando, inclusive, à mãe de Eliza, Sônia Moura.

Para os representantes do MPAM, o caso não pode ser analisado apenas do ponto de vista técnico-jurídico que aconteceu, mas também por ter uma repercussão bem maior, sob a ótica social.

Na última quinta-feira, a União de Brasileira de Mulheres, juntamente com o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDM), protocolaram uma representação contra o caso.