Motoristas são pegos de supresa com novo preço da gasolina em Manaus

A variação de 5,18% no preço da gasolina e de 14,26% no diesel foi justificada como uma resposta à situação "desafiadora" do mercado global de energia, que está sendo afetado pela guerra na Ucrânia e pela tentativa de recuperação da economia mundial.

A redução acontece menos de um mês após a Petrobras anunciar um novo aumento no preço dos combustíveis. O litro do combustível vendido às distribuidoras passou de R$ 3,86 para R$ 4,06, enquanto o diesel passou de R$ 4,91 para R$ 5,61.

