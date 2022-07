Semed convoca mais de 300 professores aprovados em concurso

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Educação (Semed) convocou mais de 300 professores aprovados no cadastro reserva do concurso de 2017 para atuarem Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis). A convocação foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM), Edição 5.373, página 15.

Os aprovados devem aguardar o contato da Comissão de Investidura que será via e-mail [email protected], com orientações quanto aos procedimentos pré-admissionais e checagem de pré-requisitos, dos documentos.

“Os candidatos devem aguardar o e-mail de orientação para os procedimentos de posse do cargo. A Comissão de Investidura também vai prestar todo o suporte necessário para o efetivo exercício deste candidato. Essa é mais uma ação da Prefeitura de Manaus, a partir da Semed, visando melhorias na educação da cidade”, informou o chefe da Divisão de Pessoal, Thiago Correia.

Essa é a 33ª convocação, com quase 5 mil professores admitidos que faziam parte do cadastro reserva.

Documentos

Para posse, os aprovados terão que apresentar os documentos, via on-line, como: diploma de graduação; histórico escolar; parecer da Junta Médico-Pericial do Município, atestando a aptidão para o exercício do cargo; uma foto 3 X 4 recente; certidão de nascimento se solteiro; certidão de casamento; carteira de identidade; CPF; título de eleitor; certidão de quitação eleitoral pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE); PIS/PASEP; certificado militar; comprovante de residência com CEP; comprovante de conta corrente do Banco Bradesco; certidão de antecedentes criminais negativa, expedida pelo Departamento de Polícia Federal; certidão de antecedentes criminais negativa, expedida pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM); certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos.