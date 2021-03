Motoristas de app protestam em Manaus e pedem reajuste de tarifas

Outro grupo de motoristas está concentrado na avenida Djalma Batista. Os motoristas vão realizar um buzinaço até a Câmara Municipal. Lá, eles pretendem entregar uma carta com as reivindicações para algum integrante da Comissão de Transporte.

Dentre as reivindicações estão: reajuste dos valores pagos por quilômetro e minutos pelas plataformas que estão defasados há 6 anos, segundo os trabalhadores. Direito constitucional como : direito de defesa seja respeitado pelas plataformas antes de exclusão ou bloqueio e exclusão de categorias, onde as plataformas oferecem corridas aos clientes em valores muito inferiores ao valor de custo de operação do motorista ao invés de reduzir sua margem de ganhos.

Manaus/AM - Motoristas de aplicativo se reuniram na manhã desta quarta-feira (17) para protestar contra a remuneração das operadoras e outras reivindicações. O grupo se concentrou ao lado do Parque Cidade da Criança, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul da capital.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.