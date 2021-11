Motorista perde o controle e carreta tomba em Manaus

Manaus/AM - Uma carreta tombou na curva do viaduto que faz ligação entre as avenidas Torquato Tapajós e a Max Teixeira, na manhã desta sexta-feira (5). O acidente não deixou feridos, mas causou lentidão no trânsito da localidade.

Carreta tomba em viaduto de Manaus pic.twitter.com/fpzR3YbZLw — Portal do Holanda (@portaldoholanda) November 5, 2021

Segundo informações do caminhoneiro, ele perdeu o controle do veículo que estava com uma grande carga de açúcar. Apesar do susto ele não ficou ferido.

A carga já foi retirada, mas o veículo continua tombado. Um caminhão guincho já foi solicitado para fazer retirar a carreta e liberar a rodovia.