Motorista perde controle em ladeira e carro invade casa em Manaus

A casa ficou parcialmente destruída com o impacto do acidente.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer o dono da casa que sofreu ferimentos durante o acidente. No entanto, ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Manaus/AM - Um carro, modelo S10, invadiu uma casa nesta terça-feira (20) na rua Gaudêncio Ramos, no bairro São Francisco, zona Sul de Manaus. O motorista do veículo teria perdido o controle da direção no momento em que descia uma ladeira.

