Motorista perde controle e colide violentamente em muro de Fórum em Manaus

Manaus/AM - Um carro descontrolado acabou batendo, na tarde desta sexta-feira (30), no muro do Fórum Des. Euza Maria Naice de Vasconcellos, na rua Valério Botelho de Andrade, São Francisco, Zona Sul de Manaus.

Segundo informações, no início da tarde, um veículo modelo Hilux, com quatro ocupantes, saiu da pista e atingiu a grade do fórum. Uma pessoa ficou ferida e foi levada do local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Um desembargador solicitou que a perícia fosse até o local, e o condutor foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos sobre o caso.