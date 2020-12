Motorista perde controle e colide violentamente com muro da UEA em Manaus

Manaus/AM - Um grave acidente deixou uma mulher ferida e um carro prestes despencar na entrada da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), localizada na avenida Darcy Vargas, do bairro do Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (4).

Segundo informações, o motorista, supostamente embriagado, perdeu o controle na curva e capotou o carro, que colidiu violentamente com o muro da UEA.

Um funcionário da unidade de ensino afirmou que após a colisão, os ocupantes teriam começado a jogar bebidas do carro. Uma mulher acabou ferida e foi levada para um hospital da cidade pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O condutor, que se apresentou como militar de uma das Forças Armadas, permaneceu no local e se comprometeu de pagar o prejuízo do patrimônio público.