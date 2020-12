Veja serviços que serão mantidos pela Prefeitura de Manaus durante feriado

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus vai garantir a oferta de serviços essenciais do município no feriado da Padroeira do Amazonas, Nossa Senhora da Conceição, na próxima terça-feira, 8. Na segunda-feira, 7, o expediente será normal em órgãos e repartições da administração pública municipal.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu 192 Manaus, manterá o sistema de plantão com atendimento 24 horas, o mesmo estabelecido para a maternidade municipal Dr. Moura Tapajóz, na avenida Brasil, s/nº, bairro Compensa, Zona Oeste da cidade.

O programa de profilaxia da raiva humana terá atendimento no sábado, domingo e terça-feira, das 8h às 12h, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. José Rayol dos Santos, na avenida Constantino Nery, s/nº, ao lado da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia (FHemoam).

As dez Unidades Básicas de Saúde (UBS) preferenciais para o atendimento a casos suspeitos de Covid-19 ou síndromes respiratórias funcionarão no sábado (5), das 8h às 18h, e no domingo (6), das 8h às 12h. A clínica da família Carmem Nicolau estará aberta no sábado e domingo, das 8h às 18h.

No feriado de terça-feira, 8, as dez UBSs de horário ampliado funcionarão das 8h às 12h e a clínica da família Carmen Nicolau, das 8h às 18h. Na segunda-feira, 7, os atendimentos seguirão os horários normais de funcionamento da rede municipal de saúde.

Comércio

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) informa os horários de funcionamento das galerias populares, shopping Phelippe Daou e mercado municipal Adolpho Lisboa, no feriado de terça-feira, 8.

A galeria Espírito Santo, na rua Joaquim Sarmento, esquina com a 24 de Maio, Centro, funciona normalmente na segunda-feira, 7, e na terça-feira, 8, de 8h às 19h.

Já galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, Centro, com entrada também pela rua Marquês de Santa Cruz, na segunda-feira, funciona de 8h às 17h e, na terça-feira, encerra as atividades às 15h.

Na avenida Camapuã, zona leste, o shopping Phelippe Daou também funciona normalmente. Tanto na segunda, quanto na terça, abre às 8h e fecha às 20h.

O mercado municipal Adolpho Lisboa, na avenida Lourenço Braga, Centro, funciona normalmente na segunda-feira, de 6h às 17h. Já no feriado da Padroeira, 7, encerra suas atividades às 12h.

Limpeza

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) também deverá manter as atividades no feriado, incluindo a coleta domiciliar e os roteiros de serviços de capinação, limpeza de igarapés, jardinagem, mutirão de limpeza e conscientização em ritmo de plantão, reforçando a varrição da cidade nas principais avenidas.