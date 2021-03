Motorista perde controle e colide carro contra poste em Manaus

Com o impacto do acidente, o carro ficou destruído e o poste deve ser trocado apresentar risco iminente de cair.

Conforme informações da Polícia Militar, um motorista perdeu o controle do carro, modelo Citroen C5, de cor preta, e colidiu contra um poste. O condutor teria sofrido apenas ferimentos leves e deverá ser submetido ao teste do bafômetro.

