Motorista perde controle de carro e colide com árvore em avenida de Manaus

Manaus/AM - Um homem perdeu o controle do veículo e colidiu com uma árvore que fica no canteiro central da avenida Cosme Ferreira, na Zona Leste.

O acidente ocorreu nas proximidades do 9° DIP, por volta das 5h. A parte frontal do veículo ficou destruída no impacto, mas felizmente, não há registros de feridos.