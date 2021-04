Motorista ganha R$ 10 mil no sorteio da Nota Fiscal Amazonense

Manaus/AM - O motorista, Wildemir da Silva, foi sorteado, nesta quarta-feira (14), e ganhou o prêmio de R$ 10 mil na campanha Nota Fiscal Amazonense (NFA).

Concorreram no sorteio cerca de 226 mil pessoas com mais de 4 milhões de bilhetes eletrônicos. Participaram os cidadãos inscritos na campanha e que colocaram o seu CPF nas compras feitas de 1º a 31 de março. A cada R$ 50 em compras no período, o sistema gerou um bilhete eletrônico para o participante.

Além dos ganhadores, a Campanha Nota Fiscal Amazonense também paga um valor correspondente a 40% do prêmio de cada vencedor (pago à parte do valor do prêmio, que é integral) para uma das mais de cem entidades sociais vinculadas à campanha. O contribuinte indica a instituição que deseja “apadrinhar” já no ato de inscrição na campanha.

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC) apadrinhado pela contribuinte vencedora do prêmio principal, receberá um valor de R$ 12 mil. O abrigo Moacyr Alves terá direito a um prêmio de R$ 6 mil; a associação de Apoio à Criança com HIV (Casa Vhida) e a Associação de Amigos Autistas do Amazonas (AMA) receberão R$ 4 mil, cada; e receberão prêmios de R$ 2 mil a Casa Mamãe Margarida e o Lar das Marias.

Como participar – Para participar dos sorteios futuros, basta acessar o site https://nfamazonense.sefaz.am.gov.br e se inscrever. Após isso, é só informar o CPF nas compras. O ato de cidadania, além de ajudar o Estado a combater a sonegação de impostos, permite que o contribuinte concorra a prêmios diários, mensais e especiais (anual).

Na edição desta quarta-feira, a Sefaz-AM tentou entrar em contato com a ganhadora do prêmio de R$ 20 mil, mas o telefone não constava como existente.