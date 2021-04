Covid-19: Quase 5 mil agentes da segurança pública são vacinados em Manaus

Os policiais militares são, numericamente, os mais alcançados pela campanha, com 3.102 vacinados com a primeira dose. Doses da reserva técnica de 5% da CoronaVac e AstraZeneca estão sendo utilizadas pela campanha.

Hoje, a vacina foi aplicada em 359 servidores da Segurança Pública. Neste momento, a campanha do Governo do Amazonas, autorizada pela Justiça Federal, é direcionada aos profissionais que atuam na capital em atividades operacionais.

