Motorista foge e abandona ônibus em chamas em avenida de Manaus

Manaus/AM - Um ônibus da empresa Global Green, que atende a Zona Leste de Manaus, sofreu um princípio de incêndio nesta terça-feira (22). Testemunhas relataram que o motorista e o cobrador retiraram o número de identificação do veículo e saíram do local em outro ônibus. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações, o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas que teriam começado na parte das rodas do ônibus e que no momento do incidente não transportava passageiros.