Manaus/AM - Um motociclista de 24 anos ficou ferido após sofrer um acidente de trânsito neste domingo (20). O fato ocorreu na Avenida Laguna, no bairro Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus.

Motociclista é arremessado após acidente com motorista embriagado em Manaus https://t.co/ncMf7eK92a pic.twitter.com/fMVROwGeBA — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) September 23, 2020

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento que um carro, modelo Honda Fit, invade a contramão e atinge o motociclista que é cobrador no transporte coletivo e estava indo para o trabalho. Com o impacto do acidente, a vítima foi arremessada por alguns metros. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital João Lúcio, no entanto, o estado de saúde da vítima não foi divulgado.

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito foi foi preso em flagrante na delegacia após o teste do bafômetro ter dado positivo.

O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).