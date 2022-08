Motorista é arremessado e carros ficam destruídos em grave acidente na Avenida das Flores

Duas pessoas que estavam com ele, um homem e uma mulher, foram retiradas do veículo e também conduzidos para uma unidade hospitalar.

O carro capotou algumas vezes e com o impacto, o homem que estava sem cinto, foi arremessado do automóvel e precisou ser socorrido às pressas, o estado de saúde dele é grave.

Manaus/AM - Um motorista foi arremessado do carro e ficou gravemente ferido durante um acidente entre dois carros ocorrido na manhã desta segunda-feira (1), na Avenida das Flores, na entrada do bairro Nova Cidade, sentido bairro/Centro, na zona Norte.

