Motorista de rota dorme ao volante e derruba poste em acidente em Manaus

O condutor contou à polícia que na noite anterior havia tomado um remédio e acredita que cochilou por conta do efeito do mesmo.

No momento do ocorrido, três pessoas estavam com ele na rota e voltavam para casa após um turno de trabalho em uma empresa para qual o transporte prestava serviço. Felizmente, elas não ficaram feridas.

Manaus/AM – Um micro-ônibus do transporte especial dormiu ao volante e derrubou um poste e um semáforo em um acidente na madrugada desta terça-feira (4), na avenida Brasil, no bairro Santo Agostinho, na zona Oeste.

