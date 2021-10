Motorista de carro foge sem socorrer motociclista após acidente em Manaus

Agente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) auxiliaram no condutores que trafegavam no local.

Manaus - Um motociclista identificado como Wagner Nascimento dos Santos, sofreu um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (5). O fato aconteceu por volta das 13h, na avenida Torquato Tapajós, sentido centro/bairro, na zona centro-sul de Manaus. O motorista de um carro, envolvido no acidente, fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

