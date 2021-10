Com presença da deputada Mayara, projeto atende quase 2 mil pessoas em Manaus

Manaus/AM - Quase duas mil pessoas foram atendidas no Mais Cidadania (Movimento de Apoio e Inclusão Social) realizado, neste fim de semana, no CETI João dos Santos Braga, bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus.

Com o projeto Mandato Itinerante, a deputada Dra. Mayara Pinheiro (Progressistas) participou da ação juntamente com a equipe do gabinete para debater as demandas dos moradores da área. Essas reivindicações devem ser pleiteadas pela deputada na Assembleia Legislativa(Aleam).

"Depois de todo esse período de pandemia que afligiu o mundo e também o nosso estado, poder voltar para dentro da comunidade, oportunizar isso para o cidadão, esse é o nosso dever principal", destacou.

Foram ofertados mais de 20 serviços como atendimento médico, emissão de documentos, corte de cabelo, manicure e pedicure, orientação jurídica, cadastro para vagas de emprego, inscrição em cursos profissionalizantes, entre outros.

A manicure Nathalia Brelaz se deslocou do bairro Vila da Prata até o Nova Cidade em busca da emissão da segunda via do RG.

Hellany Tavares, que atua como assistente administrativo, parabenizou a realização do "Mais Cidadania" na comunidade. "A iniciativa é muito boa, trouxe muitos serviços para nossa comunidade, é uma falta que tem. Consegui atendimento com oftalmologista, clínico e cadastro único na Sejusc, graças a Deus e ao projeto".