Motorista de app é agredido após colisão de carros em Manaus

Manaus/AM - Dois carros colidiram na avenida Mário Ypiranga, na rua que dá acesso à saída da rodoviária de Manaus, neste domingo (20), na zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista do carro Voyage, de cor preta, teria batido na traseira do carro e ainda teria agredido o motorista de aplicativo, do carro modelo Palio.

Os dois homens foram encaminhados à 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os provimentos legais.