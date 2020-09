Fiscalização do Detran-AM flagra motoristas embriagados em Manaus

Manaus/AM - Aproximadamente 30 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados durante fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), neste domingo (20). Paredões de som em cinco postos de combustíveis da cidade também foram removidos.

Equipes do Detran-AM foram divididas em duas que agiu, primeiramente, na Zona Sul de Manaus com o foco na “Lei Seca”; e depois, atendeu denúncias de poluição sonora em festas e aglomerações em postos de combustíveis da cidade, o que está proibido durante a pandemia do novo coronavírus.

Cerca de 230 veículos foram abordados, sendo 78 motoristas flagrados cometendo infrações de trânsito. Destes, 30 deles estavam embriagados e foram pegos no teste do bafômetro. Ainda conforme o Detran-AM, outros cinco condutores se recusaram a fazer o teste e também foram autuados com base no artigo 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que impõe as mesmas sanções administrativas aplicadas aos motoristas flagrados pelo bafômetro.

A fiscalização apreendeu seis veículos com paredões de som e as festas foram encerradas pelo Detran-AM.