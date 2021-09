Motorista bêbado provoca capotamento e deixa universitário ferido em Manaus

Manaus/AM - Um universitário de 26 anos ficou ferido em um acidente de trânsito ocorrido nesta segunda-feira (27), na rua João Valério, no Conjunto Vieralves, Zona Centro-Sul.

Informações repassadas pela polícia são de que o acidente foi causado por um motorista bêbado que trafegava em alta velocidade pela rua João Valério em uma carro modelo Gol, de cor branca.

Ao tentar entrar na rua Rio Içá, ele colidiu com a Hilux onde o universitário estava e fez com que o carro capotasse no meio da rua.

O jovem sofreu apenas escoriações leves, mas foi conduzido ao hospital por precaução, a fim de realizar outros exames. O condutor bêbado realizou o teste do bafômetro, que deu positivo, e foi encaminhado à delegacia.

Familiares do universitário informaram que ele passou a noite estudando com amigos para uma prova importante que faria hoje à tarde e estava voltando para casa quando teve o carro atingido no acidente.

A Hilux e o Gol permanecem na pista e passam por perícia, o trânsito flui com lentidão no local.