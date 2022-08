Motorista bêbado invade centro comercial em Manaus e destrói 5 lojas em acidente

As vítimas estavam otimistas com a chegada do Dia dos Pais e tinham feito investimentos altos nos últimos dias, agora, amargam os danos causados.

Manaus/AM – Cinco lojas ficaram destruídas nesse fim de semana, depois que um carro perdeu o controle e invadiu os estabelecimentos localizados entre as ruas Marechal Deodoro e Marquês de Santa Cruz, no Centro.

