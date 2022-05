Motociclista tem perna quebrada em acidente com micro-ônibus amarelinho em Manaus

O motorista do micro-ônibus, após oferecer o suporte e conserto da motocicleta da vítima, acabou sendo atacado por um mototaxista que jogou uma pedra na janela do amarelinho.

Segundo informações da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o condutor da motocicleta havia saído de uma rua para entrar na avenida, quando acabou colidindo com um micro-ônibus do transporte alternativo, conhecido popularmente como 'Amarelinho'.

