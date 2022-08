Motociclista morto em acidente em Manaus trabalhava há 1 mês em aplicativo e deixa três filhos

O acidente ocorreu após a vítima tentar a ultrapassagem pela direito, perder o controle da motocicleta e bater com o rosto no meio fio. O capacete dele era aberto na parte do queixo e não protegeu Howard, que acabou indo parar debaixo da carreta e por pouco não foi esmagado.

Howard pagava R$ 1 mil pelo aluguel da motocicleta, que era o sustento para casa. A esposa e a irmã da vítima estiveram no local do acidente.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.