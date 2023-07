Motociclista morre esmagado por caminhão após derrapar em pista suja de óleo em Manaus

Diego caiu no chão e acabou sendo esmagado por um caminhão. Segundo a perícia, o veículo pesado passou por cima do tórax da vítima, causando a morte dela. Diego retornava do trabalho quando sofreu o acidente.

Segundo a polícia, a vítima estava conduzindo uma moto Yamaha Crosser 150, no sentido Torquato Tapajós. Ao passar pela avenida, o motociclista derrapou na pista, que estava suja com óleo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.