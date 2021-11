Motociclista morre após ser atingido por carro de criminosos em fuga em Manaus

De acordo com informações da Polícia Militar, os suspeitos teriam modificado o veículo, modelo Corsa Classic, tendo um buraco atrás do banco traseiro, e, por meio dele, os ocupantes furtavam gasolina. No carro foram encontrados equipamentos para o furto de combustível e galões.

Manaus/AM- Um casal foi atingido por veículo de criminosos em fuga após roubar um posto de gasolina na noite desta quarta-feira (10), na Avenida Arquiteto José Henrique, no bairro Monte das Oliveira, na zona Norte de Manaus. O condutor morreu na via.

