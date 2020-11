Motociclista é arremessado ao passar por quebra-mola em Manaus

Manaus/ AM - Um motociclista, que não foi identificado, ficou ferido após um acidente provocado por um quebra-mola, nesta quarta-feira (25), na rua João Câmara, no núcleo 16, no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus.



Segundo informações de testemunhas, o homem não teria visto a lombada e perdeu o controle da moto ao passar em alta velocidade. Ele foi arremessado na pista e teve ferimentos pelo corpo.



A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no entanto, o estado de saúde não foi divulgado.