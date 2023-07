Motocicleta vai parar embaixo de carreta em acidente em Manaus; vídeo

Acidente entre carreta e moto na Duque de Caxias com a Ramos Ferreira no Centro de Manaus pic.twitter.com/mrleqGeOXJ — Portal do Holanda (@portaldoholanda) July 3, 2023

Manaus/AM - Uma motocicleta foi parar embaixo de uma carreta, nesta segunda-feira (3), em um acidente no cruzamento das avenidas Duque de Caxias com a Ramos Ferreira, no Centro.

De acordo com testemunhas, a carreta estava fazendo a curva aberta para conseguir acessar a Duque de Caixas quando o motociclista não percebeu a manobra e acabou colidindo no tanque da carreta.

O condutor e o passageiro da moto pularam do veículo antes da batida e, por sorte, não ficaram feridos. Os envolvidos no acidente não foram identificados, pois não estavam mais no local.

A rua ficou bloqueada pela carreta causando congestionamento no local. Além disso, com a colisão, o tanque da carreta furou derramando óleo na pista. Agentes de trânsito jogaram pó de cerra na via para evitar outros acidentes.