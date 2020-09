Morre PM atacado por 15 criminosos durante abordagem no Amazonas

Manaus/AM - Morreu neste sábado (26) o cabo da Polícia Militar, Aldison Guacebe de Almeida, no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, após três semanas internado.

O PM foi baleado durante um ataque de um grupo contra dois PMs em serviço no Distrito de Auxiliadora, em Humaitá, a 590 km de Manaus. Conforme a corporação, cerca de 15 indivíduos embriagados roubaram as armas dos dois policiais, os atingiram com disparos e fugiram.

"Eram dois PMs, entre eles o cabo Guacebe, que não tinham como conter a fúria de 15 pessoas. Em algumas situações, os policiais conseguem conter, naquela eles não conseguiram porque esses meliantes estavam embriagados e com força tremenda, e conseguiram fazer duas vítimas, uma fatal, agora com a morte do Guacebe e o outro, que é o Jovalino, que ficou ferido também", disse o Cabo Guthemberg Oliveira, que lamentou profundamente a morte do colega de farda e criticou a redução do efetivo policial nas ruas pelo governo do Estado.

Na manhã seguinte do ataque, três dos indivíduos envolvidos foram detidos e um menor de idade apreendido, na Comunidade de Jacundá. As três armas roubadas dos PMs foram recuperadas.

A Polícia Militar do Amazonas emitiu uma nota lamentando o falecimento, veja:

NOTA DE PESAR

É com grande pesar e consternação que a Polícia Militar do Amazonas, informa o falecimento do CB PM ALDISON GUACEBE DE ALMEIDA (SI/PMAM Nº 23180), do efetivo do 4° BPM - HUMAITÁ, na manhã de hoje (26/09/2020 - sábado), no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, local onde se encontrava internado, vítima de arma de fogo em ocorrência policial militar naquele município.

O Serviço Social e Funeral da PMAM, encontra-se com a família dando apoio e providências quanto ao funeral.

O Comando da PMAM está providenciando o translado do corpo para a sua cidade, local onde receberá as honras militares e será sepultado.

Transmitimos nossos mais profundos sentimentos.

“Polícia Militar do Amazonas, Servir e Proteger!”